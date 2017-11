Continuar a ler

Também em bom plano esteve o segundo classificado em Amora, Samuel Barata, agora mais distante (32.34) de Rui Pinto. O terceiro português, Eduardo Mbengani (33.33), ficou em 36º lugar da classificação geral.



Silvana Dias em 22.º



No sector feminino, numa prova com chegada ao sprint, o triunfo foi para a sueca Meraf Bahta (29.41), à frente da suíça Fabienne Schlumpf e da alemã Elena Burkard, ambas creditadas com 28.43. A portuguesa Silvana Dias ficou em 22º lugar, com o tempo de 31.24.

Rui Pinto foi ontem sexto classificado no Crosse de Tilburg, na Holanda, competição que receberá em 2018 o Campeonato Europeu de Corta-Mato.Nesta prova que decidia as principais seleções como a Holanda, a Alemanha, a Suíça e até mesmo dissipava dúvidas nos representantes escandinavos, o benfiquista, de acordo com a sua conta numa rede social, "conseguiu um bom resultado numa das provas mais fortes a nível europeu". Rui Pinto, vencedor do crosse de Amora no fim de semana passado, que já tinha defrontado os melhores espanhóis em Atapuerca, ficou a cerca de meio minuto (32.17) do vencedor, Napoleon Solomon (31.40), da Suécia.

Autor: António Manuel Fernandes