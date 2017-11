Rui Pinto, do Benfica, e Inês Monteiro, do Sporting, venceram este domingo o corta-mato de Amora, no Seixal, prova de seleção para os Europeus da especialidade, que se disputam em dezembro, em Samorin, na Eslováquia.Campeão nacional de corta-mato, Rui Pinto voltou a impor-se, ao vencer em 31.30 minutos, o mesmo tempo do seu colega de equipa Samuel Barata. O vice-campeão português Licínio Pimentel, do Sporting, foi terceiro, com uma marca de 31.45 minutos.Na prova feminina, totalmente liderada pelo Sporting, que colocou cinco atletas nos primeiros cinco lugares, os dois primeiros postos foram ocupados por duas corredoras que reforçaram o clube este ano. Isolada, Inês Monteiro cortou a meta na primeira posição em 28.02 minutos, menos um minuto do que Catarina Ribeiro, com Ana Ferreira a fechar o pódio, em 29.26.

Autor: Lusa