Apesar de ter estado parte da prova atrás de Ricardo Dias, do, o atleta doexplicou que acabou por gerir a corrida, sempre com confiança de que poderia recuperar a distância para o primeiro na última volta."Sabia que na última volta conseguia correr bastante rápido", frisou o atleta.A conquista deste domingo, mas principalmente o 4.º lugar alcançado no Gran Premio de Cáceres, em Espanha, abre "boas perspetivas" para o futuro, disse."Deu-me uma ideia mais vincada daquilo que quero para o meu futuro e a minha ideia passa por ser um grande corredor de 'cross' a nível europeu e, quem sabe, mundial", referiu Rui Pinto, salientando que, apesar do corta-mato ser o seu foco, quer também ser "um bom corredor de pista".