Carla Salomé Rocha, no Porto, e a queniana Flomena Cheyech Daniel, em Lisboa, foram as vencedoras das Corridas da Mulher este domingo disputadas em Portugal.No Porto, a olímpica Carla Salomé Rocha, que compete como individual, terminou os 5 km em 14.48 minutos, bem à frente de Filomena Costa, do Jardim da Serra (15.10) e de Daniela Cunha, do Sporting (15.30).Menos forte era a lista de inscritas em Lisboa, onde ganhou Daniel com 15.57. A italiana Fatna Marauoi entrou a seguir na meta (16.27), à frente da ugandesa Doreen Chemutai (16.35).

Autor: Lusa