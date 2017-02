Continuar a ler

Em segundo lugar na prova do salto em altura ficou Francisco Barreto, do Sporting, com um salto de 2,07, e em terceiro Carlos Gomes, do Sporting Clube de Braga, com 1,99 metros. A 2.ª jornada do Campeonato Nacional de Clubes em pista coberta continua no domingo.

Ainda não foi desta, no campeonato nacional de clubes em pista coberta, que decorre em Pombal, que Paulo Conceição, do Benfica, alcançou os mínimos para os Europeus no salto em altura.O atleta saltou 2,20 metros, marca que atingiu pela terceira vez esta época, mas falhou os 2,25 metros, que eram necessários para obter o 'passaporte' para os Campeonatos da Europa de Belgrado, a realizar em março.

Autor: Lusa