"Estou muito feliz por ter voltado, por não ter sentido dores e por ter estado novamente com a minha equipa, que era o meu principal objetivo", disse à agência Lusa Sara Moreira.A atleta do Sporting acabou por abandonar o campeonato a meio da prova, numa decisão "pensada"."Falta-me algum tempo de treino e senti essa falta de tempo de treino. Quando comecei a sentir dificuldades, tentei perceber como é que o Sporting estava colocado e percebi que estávamos na frente com uma larga vantagem e achei que iria queimar uma etapa se continuasse e se desse mais do que àquilo que eu podia hoje", explanou Sara Moreira.A atleta salientou que "não há dores" nem "mazelas", estando focada em "dar continuidade ao trabalho" para conseguir fazer os mínimos nos 10 mil metros para o Campeonato do Mundo, que se realiza em agosto.Sara Moreira deverá tentar alcançar a qualificação já em abril, "no próximo troféu ibérico, que é também o Campeonato de Portugal dos 10.000 metros", avançou.