Sara Moreira regressa à maratona domingo, em Valência, mais de um ano depois da sua presença na distância, nos Jogos do Rio de Janeiro. Terá a companhia de Mónica Silva, que fez a sua última maratona em Hamburgo, em 2015. A atleta do Sporting, atual campeã europeia de meia-maratona, tem feito uma boa preparação, ao contrário do que sucedeu no ano passado, que a levou mesmo à ausência nas grandes competições internacionais.

Assim, aceitou o convite de Valência ‘Ciudad del Running’ e diz que encara a corrida com "tranquilidade". "Fiz tudo o que tinha a fazer para dar o meu melhor nesta prova. Não quis criar expectativas muito altas. Estar lá, sentir que posso correr já é muito bom. Mas isto não quer dizer que vá lá para passear, mas vou correr com a preparação que me foi possível fazer depois de uma época muito complicada."

Valência aproveitará a oportunidade para se lançar ainda mais no firmamento internacional, que já levou a que fosse escolhida para receber o Mundial de meia-maratona em 2018, uma competição que Sara não tem no horizonte. "Há muito que me propunham para correr em Valência. Sempre ouvi falar bem do percurso, da festa que é correr ali, mas nunca foi possível. Vou tentar desfrutar, não vou com ideia de ‘apalpar’ terreno para uma possível ida a esse Mundial. Pelo menos em termos de objetivos individuais. Se a FPA entender apostar na prova com uma boa equipa para tentar um resultado de topo poderemos falar sobre isso", afirmou a atleta, que tem como recorde pessoal na maratona 2:24.49h, quando foi 2ª em Praga, em 2015.

Há cerca de uma semana, Sara e Patrícia Mamona estiveram em Sydney, na Austrália, a convite do Núcleo Sportinguista local, uma visita que a deixou repleta de carinho e de força. "O convite já estava assumido há muitos meses e os bilhetes emitidos, ainda antes de ter aceitado o convite para Valência. Não fazia sentido recusar, mas havia a preocupação com as mudanças de fuso horário e o tempo gasto nas viagens. Mas as pessoas foram incansáveis, dando-nos muito apoio e energia e, tenho a certeza, estarão ligadas às notícias torcendo pelo meu desempenho em Valência."