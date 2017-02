Sara Moreira vai fazer a primeira prova, após a desistência na maratona dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, a 5 de março, no Campeonato de Portugal de corta-mato, em Mira, apenas com o único objetivo de ajudar o Sporting a conquistar o título nacional.

"Comecei a treinar sem limitações há muito pouco tempo e apenas irei ao nacional de corta-mato para ajudar o Sporting. Não tenho qualquer meta em termos individuais", confessou a fundista de Alvalade a Record.

Em dezembro, Sara Moreira começou a sentir dores nas costas e foi obrigada a fazer uma paragem, que se prolongou por mais tempo que o esperado. "Fiz treinos em piscina e em bicicleta para trabalhar a parte cardíaca. Mas isso não é suficiente para discutir os primeiros lugares. Ainda tenho a esperança de ser um dia campeã nacional de corta-mato", referiu Sara, que nunca foi campeã em crosse. O ano passado, o Benfica ganhou individual, por Carla Salomé Rocha, e coletivamente.

Autor: Norberto Santos