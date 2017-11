Num domingo cheio de sol e temperatura agradável (20º), mas com algum vento, o entusiasmo e alegria foram a nota dominante entre os organizadores, autarcas e quase um milhar de atletas que participaram em mais uma edição das Dez Milhas do Guadiana, este ano a começar em Vila Real de Santo António, e a terminar em Ayamonte, do outro lado da fronteira.

Eram 10h15 portuguesas quando foi dado o tiro de partida para os 17,3 km e logo aí a corrida ficou completamente lançada a alta velocidade, com os principais candidatos a colocarem-se na melhor posição para evitar surpresas.

O vento que soprava forte foi o grande adversário dos atletas desta corrida, que vai na 26ª edição, numa organização conjunta do Grupo Desportivo Pic Nic com o apoio das autarquias de Vila Real de Santo António, Castro Marim e Ayuntamiento de Ayamonte. E se o percurso foi repartido, com início em Portugal e final em Espanha, também as vitórias tiveram igual destino. O espanhol Adrian Andivia ganhou em masculinos e a portuguesa Ana Dias em femininos, a demonstrarem toda a sua superioridade cortando a meta sem oposição. "Era uma espinha que tinha atravessada e este ano consegui", foram as palavras de Andiva, que elogiou a corrida que finalmente tinha conseguido vencer. "Há dois anos, quando seguia isolado para a meta, tive uma lesão numa perna que me obrigou a fazer o resto da corrida a andar, por isso esta tem um sabor especial." Sabor especial continua a ser para Ana Dias que com um sorriso nos lábios nos dizia: "Olha não sei se são sete, oito ou mais vitórias as que já consegui nestas Dez Milhas. O que sei é que agora corro sem pressões, tenho um imenso prazer em correr. E esta corrida, pela paisagem e pela envolvência, dá-me imenso gosto fazer e sempre que puder cá estarei." Mas a prova do Guadiana contou com outros atletas, que, praticando outra modalidade, não fugiram ao desafio, eles que são algarvios. Falamos de Ricardo Mestre e Samuel Caldeira, ciclistas da W52-FC Porto, e ainda o comissário internacional de ciclismo Humberto Fernandes. Para Conceição Cabrita, presidente da autarquia vila-realense, esta é mais do que uma corrida, "é um encontro de desporto entre dois países que une duas margens do Rio Guadiana e que fazem desta corrida, uma corrida diferente onde a prática desportiva é a base". Em Espanha, tal como em Portugal, o Fun Park Record foi um polo de atração para centenas e centenas de pessoas que, envolvidas nos diversos passatempos, passaram uma manhã de domingo muito divertida.

Autores: Luís Santos