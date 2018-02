Este fim de semana realizam-se os campeonatos nacionais de corta-mato de distância curta nas Açoteias, Algarve, e de lançamentos longos, em Vagos, distrito de Aveiro, com a nota a principal prender-se com a ausência do Sporting, já que nenhum atleta leonino foi divulgado na lista de inscritos pela Federação.

Assim, nesta competição que integra os Nacionais universitários (e com os Nacionais do desporto escolar no programa), em termos masculinos, o Benfica, que tem alguns dos seus principais atletas inscritos (embora Samuel Barata esteja inscrito e não esteja prevista a sua participação), surge como principal candidato a vencer coletivamente (e o veterano Ricardo Ribas lutará pelo triunfo… universitário!). Maia e Sp. Braga surgem como equipas que podem lutar pelo pódio e é de registar a presença de uma equipa do Maratona.

Já em femininos, as formações do Várzea, Águeda e Grecas surgem como candidatas a subir ao pódio, sendo o triunfo individual muito aberto. De referir que o Benfica apenas tem uma atleta inscrita, Silvana Dias. Lançamentos em Vagos Quanto às provas em Vagos, agendadas para esta tarde, têm o aliciante de proporcionar aos portugueses a oportunidade para integrarem a Seleção Nacional que participará na Taça da Europa de Lançamentos, prova que se realizará em Leiria (10 e 11 de março). No lançamento do disco poderá assistir-se a um interessante duelo entre Liliana Cá (Novas Luzes), que esta época lançou 57,75 metros, e Irina Rodrigues (Sporting), que este mês já fez 56,42 metros. Na mesma competição, mas em masculinos, o sportinguista Edujose Lima já tem mínimos para a Taça da Europa em sub-23 e poderá melhorar, aproveitando a presença do recordista Jorge Grave (Benfica). A prova do lançamento do martelo tem vários nomes a seguir, como António Vital e Silva (Benfica), que já lançou três vezes acima de 70 metros, o seu colega de equipa Dário Manso e o sub-23 do Sporting, Miguel Carreira, que já tem mínimos para Leiria. E, depois, ver se o júnior Rúben Antunes (J. Vidigalense) melhora os 71,38 metros conseguidos na semana passada, que o levaram a segundo júnior de sempre. *

Autor: António Manuel Fernandes