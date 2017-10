Continuar a ler

Bastante ativo nos últimos dias, o clube verde e branco também anunciou hoje a entrada de Dorothee Évora, quatrocentista que vem do Benfica, e a jovem velocista Rosalina Santos, ex-Estreito.Na época de transferências, o Sporting foi de longe o clube mais comprador, dando guarida à quase totalidade dos dispensados do Benfica, que junta a contratações cirúrgicas para o setor feminino, sobretudo de meio-fundo e fundo.As exceções são a atleta de combinadas Lecabela Quaresma, que ruma a Leiria, para a Juventude Vidigalense, e a triplista Susana Costa, que a nível de Sporting está totalmente tapada por Patrícia Mamona. Susana, que tem um encargo de transferência elevado, ainda não tem clube definido.Para o meio-fundo feminino, o Sporting apostou forte e junta à continuidade de Jéssica Augusto e Sara Moreira as entradas de Salomé Rocha e Catarina Ribeiro, que até hoje corriam como individuais, e Inês Monteiro, que representava o Seia - três atletas com larga experiência internacional ao mais alto nível.Destaque ainda para a chegada, da Juventude Vidigalense, de Evelise Veiga, a melhor saltadora em comprimento da atualidade, transferência que é contrabalançada com a saída de Shaina Mags.Do grupo de 10 atletas dispensados pelo Benfica no início do mês, o Sporting absorve Yazaldes Nascimento, Alberto Paulo, Edi Maia, Tiago Costa e Cátia Pereira. Das águias chegam também Carina Vanessa, Luís Monteiro e Miguel Moreira.Outros reforços são Tiago Lopes (ex-Seia), Miguel Marques (ex-Juventude Vidigalense) e a fundista romena Claudia Bobocea, atleta olímpica que está a viver no Algarve.Quanto ao Benfica, vira-se para atletas ainda muito jovens, prescindindo de contratar nomes fortes. Exemplo disso são Simão Pereira (Donas), o melhor juvenil do salto em altura, já com 2,01 metros, e Leandro Ramos (Gira Sol), melhor juvenil no lançamento do dardo (e quarto absoluto).