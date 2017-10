Continuar a ler

Miguel Moreira é um meio-fundista especialista em 800 e 1.500 metros, capaz de correr distâncias mais longas, e Tiago Costa encontra-se vocacionado para as provas de pista mais longas, corta-mato e estrada. Com efeito, no passado dia 4 o Benfica anunciara uma série de dispensados, na qual estavam os agora contratados pelos leões.Alberto Paulo, duas vezes olímpico em 3.000 metros obstáculos e três vezes campeão nacional, além de campeão mundial universitário, já tinha deixado de ser a primeira opção das águias para essa especialidade.Miguel Moreira é um meio-fundista especialista em 800 e 1.500 metros, capaz de correr distâncias mais longas, e Tiago Costa encontra-se vocacionado para as provas de pista mais longas, corta-mato e estrada.

O Sporting anunciou a contratação de mais três reforços para o seu atletismo, desta vez no setor masculino, apresentando os meio-fundistas Alberto Paulo, Miguel Moreira e Tiago Costa.Um dia depois de ter apresentado as internacionais Salomé Rocha e Catarina Ribeiro, que competiram na última época como individuais, o Sporting avança agora com três atletas recentemente dispensados pelo Benfica e que estavam sem clube para 2018.

Autor: Lusa