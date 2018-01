Continuar a ler

Os vencedores de provas que não são do Sporting foram Eduardo Sá, do Braga, nos 200 m (22,05); Ricardo Pereira, nos 3000 m (8.33,87), e Paulo Neto, nos 60 m barreiras (8,37, que também fez 2,02 em altura), ambos do Jardim da Serra; e Tomás Marreiros, do SC Braga, na vara (4,45).No que concerne às provas femininas, pelo Sporting, destaque para Cátia Azevedo, nos 800 m (2,08,65, à frente da júnior do SC Braga, Marina Machado, que fez 2.10,86); Rosalina Santos, com 7,48 nos 60 m; Anabela Neto saltou 1,79 em altura; Evelise Veiga fez 6,06 no comprimento; Jessica Inchude lançou 16,56 no peso.Fora do Sporting, venceram Catarina Lourenço, da Fundação Salesianos, nos 200 m (24,86); Filomena Costa, do Jardim da Serra, nos 3000 m (9.40,28); e Edna Barros, do Pechão, nos 3000 m marcha (12.55,29).