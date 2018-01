O Crosse Juan Muguerza, em Elgoybar, tem no domingo a sua 75ª edição! É um dos mais antigos da Europa e também dos melhores em termos competitivos. Depois de no passado ali terem brilhado quatro portugueses, Carlos Lopes (1982), Ezequiel Canário (1985), Fernanda Ribeiro (1995) e Sara Moreira (2011), a competição espanhola volta a ter presença nacional e volta a ser destacada pela organização.

Esse destaque prende-se com a presença das sportinguistas Jéssica Augusto e Catarina Ribeiro, que têm fortes adversárias: Ruth Jebet (Barhain), campeã olímpica de 3.000 m obstáculos, a queniana Lilian Kasait Rengeruk, bronze nos Mundiais de crosse de 2017, e a etíope Letesenbet Giey, bicampeã mundial júnior de crosse (2015 e 2017).

Continuar a ler

Nos homens, o nome mais sonante é o do queniano Conseslus Kipruto, campeão olímpico e mundial de 3.000 m obstáculos.

Entretanto, também no domingo, Edimburgo (Escócia) recebe um crosse especial, que tem o aliciante duma competição coletiva entre as seleções da Europa, EUA e Grã-Bretanha.

Na seleção europeia, em sub-20, estreia-se a jovem minhota Mariana Machado. Filha de Albertina Machado, e tal como a mãe, treinada por Sameiro Araújo, a atleta do Sp. Braga estará numa competição que tem nas corridas principais nomes grados do meio-fundo internacional, como o norte-americano Leonard Korir, e os turcos (pela equipa europeia) Aras Kaya e Yasemin Can.