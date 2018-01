Este fim de semana realizam-se os apuramentos para os Campeonatos Nacionais de Clubes em pista coberta, em Pombal. Nesta fase da prova, participam 86 equipas, sendo 46 em masculinos e 40 em femininos, que serão distribuídas em três jornadas: sábado à tarde, domingo de manhã e domingo à tarde, cada uma delas com o programa completo.

O Sporting, que competirá no sábado à tarde –o Benfica, outro dos favoritos, apenas entrará em ação no domingo à tarde –, divulgou a equipa para esta fase, deixando de fora alguns dos seus atletas de topo, como os meio-fundistas, que uma semana depois têm a Taça dos Clubes Campeões Europeus, em Mira, ou os mais mediáticos saltadores, Nelson Évora e Patrícia Mamona.

Os leões apostam sobretudo em juventude, dando como exemplo Paulo Martins, na marcha atlética, e Lília Martins, nos 3.000 metros, e em experiência, como a de Edi Maia, no salto com vara, ou de Cátia Azevedo, nos 400 metros.

Com a grande concentração dos melhores atletas nos grandes clubes de Lisboa, difícil seria a equipa do Sporting não se apurar para a final, marcada para 17 e 18 de fevereiro no mesmo local.