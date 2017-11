Rui Pedro Silva, que já tinha ganho esta corrida em 2015, venceu este domingo a meia-maratona de Famalicão. O atleta do Sporting cortou a meta em 1:06.05 horas, superiorizando-se a Ricardo Ribas, do Benfica (1:08.06h), e a Carlos Costa, do CDS Salvador do Campo (1:08.08h).No sector feminino, Filomena Costa, do ACD Jardim da Serra, ficou na primeira posição, com o tempo de 1:16.41h, seguida por Vanessa Carvalho (SC Braga), com 1:18.36h, e Luísa Oliveira (Paredes Ventura), com 1:21.13h.