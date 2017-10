Nos próximos dias poderá ser desbloqueada a situação da ex-benfiquista Susana Costa e a opção mais provável poderá passar pela sua filiação na Academia Fernanda Ribeiro. Tanto quanto Record conseguiu apurar, existe interesse por parte da Academia Fernanda Ribeiro em acolher a segunda melhor atleta portuguesa no triplo, 9ª classificada nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro.

Susana, de 33 anos, aguarda um parecer por parte da Federação Portuguesa de Atletismo sobre o regulamento de transferências, invocando que se encontra livre e por essa razão não é necessária ser paga a verba de 5.250 euros pelo valor acumulado da transferência. Aliás, só nessas condições é que Susana Costa poderá ingressar na Academia Fernanda Ribeiro, que tem as suas instalações no complexo da Maia e onde a antiga atleta do Benfica treina, agora com José Barros.

Autor: Norberto Santos