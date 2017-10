A atleta olímpica Susana Costa solicitou junto da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) esclarecimentos sobre o regulamento de transferências, invocando o facto de se considerar liberta do Benfica.

De acordo com o que Record conseguiu apurar esta solicitação deve-se ao interesse da atleta em querer ligar-se a um clube, possivelmente o Sp. Braga, mas em face do valor de compensação (5.250 euros), isso torna-se impossível.

Continuar a ler

A situação poderia ser desbloqueada se o Benfica prescindisse dessa verba, mas o clube da Luz não está inclinado a fazê-lo. "Cumprimos o que está regulamentado pela federação", disse ao nosso jornal fonte dos encarnados.

Susana Costa afirma estar liberta por parte do Benfica e considera que há uma alínea no regulamento que a protege e que diz o seguinte: "A desvinculação de um praticante desportivo do clube em que se encontra inscrito, por decisão unilateral do clube ou, nos termos do previstos do artigo 40º do presente regulamento, não confere ao clube qualquer direito à compensação, por valor desportivo acumulado, mantendo-se a compensação a ser paga à associação."

Record apurou que a FPA vai pedir um parecer jurídico para analisar esta questão. O prazo de transferências na modalidade termina no próximo dia 31.