Pouco tempo antes dos Jogos do Rio2016, Tamburi teve de renunciar a um concurso em que era favorito, já por dores no mesmo tornozelo.Antes disso, a época estava a correr-lhe de forma perfeita, já que foi campeão do mundo em pista coberta e campeão da Europa ao ar livre, tendo feito o recorde italiano subir para 2,38 metros.O saltador, de 24 anos, é bem conhecido pelo visual com que se apresenta em competição - depois de deixar crescer barba e bigode, rapa a metade direita da cara.