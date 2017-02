Continuar a ler

A hipótese de recuperar a medalha de ouro da estafeta de Pequim'2008 permite a Usain Bolt manter acesa a possibilidade de conservar o seu registo histórico, referente à conquista de medalhas de ouro nos 100, 200 e 4x100 metros em três Jogos Olímpicos. O Comité Olímpico Internacional (COI) emitiu a sanção em 25 de janeiro, quando declarou que o atleta cometeu uma violação da regra antidoping durante os Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, e que levou a equipa jamaicana a devolver as medalhas.O TAS informou que abriu um procedimento de arbitragem ao recurso apresentado por Nesta Carter contra o COI , em que irá analisar os argumentos de todas as partes envolvidas, após o que emitirá uma decisão.A equipa jamaicana incluía ainda, além de Nesta Carter e Usain Bolt, os velocistas Michael Frater e Asafa Powell.A hipótese de recuperar a medalha de ouro da estafeta de Pequim'2008 permite a Usain Bolt manter acesa a possibilidade de conservar o seu registo histórico, referente à conquista de medalhas de ouro nos 100, 200 e 4x100 metros em três Jogos Olímpicos.

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) confirmou esta sexta-feira e a receção do recurso do velocista Nesta Carter à desclassificação da Jamaica nos 4x100 metros em Pequim'2008 , cuja equipa incluía Usain Bolt.Nesta Carter, um dos quatro elementos da equipa jamaicana na estafeta 4x100 metros, acusou o uso de Dimetilamilamina, quando a amostra recolhida em Pequim'2008, armazenada deste então, foi novamente analisada em 2016 com técnicas atuais.

