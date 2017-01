O Comité Olímpico Internacional (COI) anunciou a desqualificação da russa Tatiana Lebedeva dos Jogos Olímpicos de Pequim'2008 devido a "infração das regras antidoping". O COI não confirmou a substância interdita que foi detetada mas a atleta terá de devolver as medalhas de prata conquistadas no salto em comprimento e no triplo salto.Agora com 40 anos, Lebedeva terminou a carreira em 2013. Além dos dois segundos lugares registados em 2008, a saltadora russa sagrou-se campeã olímpica no comprimento em Atenas'2004 e mais duas medalhas olímpicas no triplo salto: uma de prata, em 2000, e outra de bronze, em 2004.Foi ainda campeã mundial ao ar livre três vezes (em 2001 e 2003 no triple salto, em 2007 no comprimento) e outras tantas em pista coberta (comprimento e triplo em 2004, triplo em 2006). E continua a ser a recordista mundial do triplo salto em pista coberta, com 15,36 metros.