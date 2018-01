Continuar a ler

Desde os 15 anos que Bobby Clay treina tão intensamente que acabou por ultrapassar os seus próprios limites. "Tenho 20 anos e nunca fui menstruada. Tenho 20 anos e sofro de osteoporose. Tenho 20 anos e tornei-me 'naquela menina'."



Clay, que chegou a ser campeã da Europa com 19 anos, nos 1500 metros, sofreu uma fratura quando nadava e um exame revelou que tinha osteoporose. "Estava a nadar e quando virei na piscina empurrando a parede, parti o pé. Não é normal partir um pé a nadar", contou a atleta. Depois veio o diagnóstico. "Entrei num estado de negação, dizia para mim mesma que ia ficar tudo bem, mas sofri outra fratura, e outra, e mais outra..."



A atleta tem consciência que a razão de ter desenvolvido osteoporose numa idade tão jovem se devia ao excesso de treino, ao déficit alimentar e à ausência de menstruação. "Sabia que um corpo com pouca gordura significava que não menstruaria, mas para mim isso era positivo. Tinha 15 anos e fazia o mesmo que homens adultos, exigia bastante de mim, ia sempre um pouco mais além em cada treino."



Por volta dos 15 anos Bobby Clay começou a ter distúrbios alimentares. "Muitas das atletas com quem convivia seguiam um caminho obscuro, a relação que tinham com a comida era medonha. Na verdade eu comia mais do que elas, mas sabia que mesmo assim não estava a alimentar-me bem porque comer um pouco mais que nada não é suficiente."



A jovem britânica Bobby Clay era considerada uma das maiores promessas do atletismo no Reino Unido, mas a pressão de querer sempre mais, de ir ainda mais longe no treino e de querer ser a melhor acabou por trazer consequências físicas, que ficarão para a vida. O corpo mandou-a parar.A história da atleta e da sua obsessão pelo treino é contada na revista Athletics Weekly. "Só queria ser a melhor." Hoje é conhecida como "aquela menina". "A menina que treinou demais, a menina que não se alimentou. A menina de quem todos falam e pensam que isto nunca acontecerá com elas. Sempre tive confiança de que poderia ser alguém a correr e a competir, mas esse desejo assumiu o controlo da minha vida."