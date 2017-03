Continuar a ler

Portugal fecha o dia no 17.º lugar, a par de Espanha e da Croácia.Patrícia Mamona e Susana Costa, esta com um recorde pessoal 'indoor', avançam para a final do triplo feminino, no sábado. Nelson Évora, com um melhor registo de 2017, estará na final de triplo masculino, no domingo.Mamona, com 14,03 metros no último ensaio - chegou a estar fora do grupo de finalistas - e Susana Costa, com 13,97, foram repescadas em sexto e sétimo, juntando-se às seis que conseguiram apuramento direto, com mais de 14,10 metros.Quanto a Évora, resolveu tudo ao segundo salto, com um apuramento direto (16,79 metros) e a quinta marca entre os nove finalistas.A um lugar de passar à final, ficou Emanuel Rolim, terceiro numa das corridas de apuramento dos 1.500 metros, enquanto, no comprimento, Marcos Chuva somou três nulos.A campeã olímpica do heptatlo, Nafissatou Thiam, confirmou o favoritismo no pentatlo. Esperadas, também, os triunfos de Anita Marton no peso, a defender o cetro, e da alemã Cindy Roleder (campeã europeia absoluta) nos 60 metros barreiras.Depois de sucessivos terceiros e quartos lugares nos últimos anos, o polaco Piotr Lisek chegou finalmente ao lugar mais alto do pódio e o inglês Andy Pozzi surpreendeu tudo e todos nos 60 metros barreiras.As provas em Belgrado, ainda 'amputadas' da presença do atletismo russo, suspenso por doping generalizado, foram marcadas por vários problemas a nível técnico, destacando-se o sucessivo assinalar de falsas partidas nas barreiras, que afinal não existiam.