Continuar a ler

Em dezembro de 2016, e já depois de prolongada a suspensão da FRA, a IAAF anunciou a decisão de permitir às russas Yulia Stepanova e Daria Klishina competir como individuais nos Campeonatos Europeus de Pista Coberta, decorrem em março, em Belgrado.



Os atletas russos que solicitarem o estatuto de individual podem competir, desde que submetidos a controlos antidoping por entidades independentes, mas o presidente da IAAF, Sebastian Coe, confirmou que a Rússia não poderá competir coletivamente. Em dezembro de 2016, e já depois de prolongada a suspensão da FRA, a IAAF anunciou a decisão de permitir às russas Yulia Stepanova e Daria Klishina competir como individuais nos Campeonatos Europeus de Pista Coberta, decorrem em março, em Belgrado.Os atletas russos que solicitarem o estatuto de individual podem competir, desde que submetidos a controlos antidoping por entidades independentes, mas o presidente da IAAF, Sebastian Coe, confirmou que a Rússia não poderá competir coletivamente.

As atletas russas Anzhelika Sidorova, Anastasia Kalina e Yelena Korobkina solicitaram esta terça-feira o estatuto de individual à Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF), dada a suspensão da federação russa (FRA) por conivência com um sistema generalizado de doping.Anzhelika Sidorova é apontada como a sucessora de Yelena Isinbayeva no salto com vara, após os títulos europeus de 2014 e 2015, de pista e indoor, respetivamente, enquanto Yelena Korobkina, campeã europeia dos 3.000 metros em 2015, e Anastasia Kalina são meio-fundistas.

Autor: Lusa