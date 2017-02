Continuar a ler

A veterana Vânia Silva (Sporting) foi mais uma vez campeã no martelo feminino, com 60,59 metros, deixando a concorrência a quase cinco metros.



No disco feminino, Juliana Pereira bateu o seu recorde pessoal e derrotou Liliana Cá (Novas Luzes) que fez 50,58.



Três lançadores portugueses conseguiram este sábado em Leiria mínimos para os campeonatos da Europa do escalão de sub-23, que se vão disputar em Bydgoszcz, Polónia, de 13 a 16 de junho. As marcas foram conseguidas nos nacionais de lançamentos longos, a decorrerem em Leiria, e nos quais já se tinha distinguido Francisco Belo (Benfica) com um novo recorde absoluto no disco, com 61,55 metros no seu sexto e último ensaio.Juliana Pereira (Benfica) e Edujosé Lima (Sporting), no disco, com 51,04 e 54,48, respetivamente, e Miguel Carreira (Sporting), no martelo, com 65,66, são os atletas que conseguem em Leiria o passaporte para Bydgoszcz. Miguel Carreira seria mesmo o segundo no martelo, atrás do campeão António Vital e Silva (Benfica), campeão com apenas mais três centímetros. Carreira sobe a sexto melhor luso de sempre.

Autor: Lusa