Um tribunal sueco condenou esta segunda-feira por difamação um treinador de atletismo que, em abril do ano passado, num debate público, deu a entender que o futebolista Zlatan Ibrahimovic se tinha dopado durante a sua passagem pela Juventus.Numa conferência sobre protocolos médicos, que decorreu em Estocolmo, Ulf Karlsson levantou suspeitas sobre os 10 quilos de massa muscular que o avançado sueco ganhou enquanto representou o emblema italiano, entre 2004 e 2006.Apesar de nunca ter acusado diretamente Ibrahimovic de ter recorrido ao doping, o tribunal sueco considerou que as declarações de Karlsson danificaram a reputação do jogador e condenou o treinador de atletismo a pagar uma multa de 24.000 coroas (2.500 euros) ao antigo internacional sueco.

Autor: Lusa