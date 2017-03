Este ano há Mundial de corta-mato (Uganda), que desde 2011 se realiza de dois em dois anos, alternando com os Mundiais de meia-maratona. Sem adiantar pormenores, o técnico nacional de meio-fundo, António Graça, garantiu que "Portugal terá uma representação ".

Mas uma coisa Record apurou: fora desse objetivo estão três das nossas melhores atletas: Jéssica Augusto, recente campeã de corta-mato, aposta muito na Maratona de Hamburgo. Mas antes competirá na ‘meia’ de Lisboa, "mas em ritmo que utilizarei na maratona", disse-nos. E o seu treinador, Nogueira da Costa, adianta: "Pensamos nos 10.000 metros, que será a aposta para o Mundial de pista e por isso ela poderá participar no Troféu Ibérico, em Huelva", apesar de ser no fim de semana anterior (8 de abril) à maratona.

O mesmo pensa a vice-campeã Carla Salomé Rocha. "Quero ir a Huelva tentar ocupar uma vaga na seleção para o Mundial", refere, no que é secundada por Sara Moreira. "Os meus objetivos passam por participar nessa prova. Desisti no crosse para não queimar uma etapa importante no caminho para o Mundial de pista."