"É bom estarmos os dois juntos a treinar. Conseguimos ajudar-nos um ao outro e isso é muito importante", sublinhou Tsanko Arnaudov, depois de ter subido ao pódio.



Para o Europeu, o lançador de peso tem como expectativa "chegar à final".



"É um orgulho e vamos dar o nosso melhor e tentar que o nome de Portugal vá além fronteiras", salientou Francisco Belo, tendo uma "perspetiva esperançosa" relativamente ao Europeu de pista coberta de Belgrado.



Francisco Belo recordou que "é uma novidade" Portugal ter dois atletas de lançamento do peso no Europeu de pista coberta, sublinhando que este facto "é sinal" de que a modalidade está a crescer no país.



O lançador do peso Tsanko Arnaudov, que este domingo se sagrou campeão nacional, tem a expetativa de chegar à final do Europeu de pista coberta, na primeira vez que Portugal estará representado com dois atletas nesta especialidade.O atleta do Benfica registou 20,19 metros, em Pombal, sendo seguindo na tabela pelo seu colega de equipa Francisco Belo, que não foi além dos 18,80 metros. Os dois lançadores do peso do Benfica estão qualificados para o Europeu, que se realiza em Belgrado, no próximo mês de março.

Autor: Lusa