Fechou em Pombal um fim de semana intenso com os apuramentos para as finais da 1ª e da 2ª divisões dos Nacionais de Clubes em pista coberta. Uma jornada de manhã com menos intensidade de resultados, e uma jornada de tarde já com a presença do Benfica (mas sem vários dos seus melhores atletas), foi nesta que surgiram os resultados mais preponderantes.

E, logo a destacar como o melhor resultado, a presença de Tsanko Arnaudov no lançamento do peso, com 20,13 metros, a sua terceira marca este ano acima dos 20 metros! Poucos resultados no Mundo têm esta dimensão!

Continuar a ler

Foi o expoente máximo de uma equipa benfiquista que dominou a competição, com outros pontos altos, como foi o caso de Frederico Curvelo, com 21,69 nos 200 metros, melhor marca do ano, ou o também jovem Mauro Pereira, com 48,97 nos 400 m. Há ainda o regresso do saltador em altura Vitor Korst, que já vai em 2,14 m. Em femininos, as águias também dominaram, com a brasileira Tamiris de Liz a fazer 7,66, nos 60 m, e 25,36 nos 200 (aqui a perder com Fatoumata Dialo, do CO Pechão, 25,33), a cubana Yaridmis Argueles, com 1,72 em altura, Rivinilda Mentai a correr os 400 m em 55,04, e as irmãs Vaz de Carvalho a vencerem as provas: Teresa no comprimento (5,91) e Marisa nos 60 m barreiras (8,65).

Autor: António Manuel Fernandes