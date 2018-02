Continuar a ler

Este é o segundo recorde de Portugal em pista coberta acima de 21 metros (o recorde absoluto, ao ar livre, também é de Tsanko, com 21,56 metros) e é o segundo do benfiquista, que por sua vez é apenas o 5º na lista dos recordistas.



De facto, desde o primeiro recorde reconhecido, estabelecido por José Galvão (Benfica), em 1959 (12,94), apenas mais quatro atletas foram responsáveis pela evolução do recorde de Portugal, que nestes quase 60 anos melhorou 8,33 metros. Galvão melhorou a sua marca mais duas vezes até 14,72 (1967), no ano seguinte José Luís Fernandes chegou pela primeira vez aos 15 metros (15,12), e melhorou o recorde mais duas vezes, deixando-o em 17,01 metros (1971). Este durou 20 anos (!), até que Fernando Alves o bateu com 17,16 (1991) e o melhorou mais 11 vezes, até o deixar em 18,98 m, em 1997.



Apenas 11 anos depois surgiu Marco Fortes, o primeiro a ultrapassar os 19 metros (19,51, em 2008), e o primeiro os 20 metros (20,08, em 2008 – coincidência de números!), que se viu passado por Tsanko, com os 21 metros... Este é o segundo recorde de Portugal em pista coberta acima de 21 metros (o recorde absoluto, ao ar livre, também é de Tsanko, com 21,56 metros) e é o segundo do benfiquista, que por sua vez é apenas o 5º na lista dos recordistas.De facto, desde o primeiro recorde reconhecido, estabelecido por José Galvão (Benfica), em 1959 (12,94), apenas mais quatro atletas foram responsáveis pela evolução do recorde de Portugal, que nestes quase 60 anos melhorou 8,33 metros. Galvão melhorou a sua marca mais duas vezes até 14,72 (1967), no ano seguinte José Luís Fernandes chegou pela primeira vez aos 15 metros (15,12), e melhorou o recorde mais duas vezes, deixando-o em 17,01 metros (1971). Este durou 20 anos (!), até que Fernando Alves o bateu com 17,16 (1991) e o melhorou mais 11 vezes, até o deixar em 18,98 m, em 1997.Apenas 11 anos depois surgiu Marco Fortes, o primeiro a ultrapassar os 19 metros (19,51, em 2008), e o primeiro os 20 metros (20,08, em 2008 – coincidência de números!), que se viu passado por Tsanko, com os 21 metros...

Tsanko Arnaudov foi uma das figuras do Nacional de Clubes, assegurando um triunfo sólido com um recorde de Portugal de 21,27 metros, que o coloca como o 7º melhor do Mundo em 2018, e como um dos atletas a ter em conta nos Mundiais de pista coberta, em Birmingham, no mês de março.Em Pombal, Tsanko abriu com um nulo, lançou depois 20,85 e ao terceiro fez 20,86, igualando aquela que era a sua melhor marca do ano. Depois desse lançamento mostrou-se desagradado. E no último ensaio conseguiu os 21,27 metros, melhorando em 19 centímetros o anterior recorde, de 21,08 metros, que já lhe pertencia.

Autor: António Manuel Fernandes