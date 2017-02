Continuar a ler

O campeão olímpico dos 100 e 200 metros nos Jogos Pequim'2008, Londres'2012 e Rio'2016, admitiu que "ser como Muhammad Ali é algo incrível, porque era o maior".



"Não há melhor sensação que as pessoas me incluam na mesma frase da de Muhammad Ali", reconheceu Bolt, um dos nomeados dos Prémios Laureus para atleta do ano, juntamente com o futebolista português Cristiano Ronaldo. O campeão olímpico dos 100 e 200 metros nos Jogos Pequim'2008, Londres'2012 e Rio'2016, admitiu que "ser como Muhammad Ali é algo incrível, porque era o maior"."Não há melhor sensação que as pessoas me incluam na mesma frase da de Muhammad Ali", reconheceu Bolt, um dos nomeados dos Prémios Laureus para atleta do ano, juntamente com o futebolista português Cristiano Ronaldo.

O velocista jamaicano Usain Bolt disse esta terça-feira que "a imortalidade significa tudo" para ele e que sempre quis "ser o maior"."A imortalidade é ser o maior. A imortalidade é tudo para mim. Quando vejo as repetições das provas eu disputei no Rio [Jogos Olímpicos de 2016] e ouço o comentador a dizer 'agora é imortal', creio que foi o melhor comentário que ouvi a meu respeito", disse Bolt aos jornalistas, à margem da cerimónia dos Prémios Laureus, 'os Óscares do desporto'.

Autor: Lusa