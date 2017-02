Continuar a ler

À chegada ao aeroporto de Melbourne, na Áustrália, onde vai participar num 'meeting' no sábado, Bolt admitiu já não estar triste. "Desisti da minha medalha, quero concentrar-me no futuro", disse o atleta, admitindo que fica agora à espera "para perceber o que dá o recurso do Nesta [Carter]".O velocista, que venceu os 100, 200 e 4x100 metros em Pequim'2008, Londres'2012 e Rio'2016, garantiu ainda que esta situação não faz esquecer tudo o que já fez na sua carreira.Além de Bolt e Nesta Carter, a estafeta jamaicana de 4x100 metros, que foi desqualificada depois de uma reanálise da amostra recolhida em Pequim'2008, contava ainda com Asafa Powell e Michael Frater.