Cam McConville, um antigo piloto da categoria e diretor da equipa, também ficou rendido à atuação de Bolt. "Ele estava ansioso para entrar num carro de corrida e foi ótimo poder proporcionar-lhe isso. Não cometeu um erro durante todo o dia e não saiu da pista. Adorou a experiência", disse, acrescentando: "Chegou a registar tempos na casa de 1min30s, o que é competitivo. Se tivesse mais dias no carro, acho que estaria dentro do ritmo. Como qualquer atleta deste calibre, tem reflexos tremendos e muita coordenação."

Usain Bolt já disse que queria jogar futebol, chegou a ser noticiado que treinaria no Borussia Dortmund, mas agora parece ter desenvolvido outra paixão. O velocista jamaicano, que no Grande Prémio dos Estados Unidos de Fórmula 1, no fim de outubro, chegou a dar uma volta à pista num Mercedes com Lewis Hamilton ao volante, parece estar rendido aos carros.Na Austrália o detentor de oito medalhas de ouro olímpicas pilotou um carro da Porsche Carrera Cup e o seu desempenho foi muito elogiado.