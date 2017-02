Continuar a ler

Bolt é o recordista mundial dos 100 e 200 metros e oito vezes campeão olímpico - o nono ouro foi-lhe retirado pelo facto de o seu compatriota Nesta Carter ter acusado doping nos 4x100 metros de Pequim2008 -- e onze vezes campeão do mundo.



O jamaicano Usain Bolt, considerado o maior velocista da história do atletismo mundial, assumiu esta terça feira ser um "grandíssimo admirador" de Cristiano Ronaldo, também finalista dos Prémios Laureus."Sou um grande admirador de Cristiano Ronaldo, desde há algum tempo, porque sou adepto do Manchester United. Vimo-nos algumas vezes e jantámos numa ocasião. É uma honra fazer parte da lista de nomeados na qual estão os melhores", disse, à margem da cerimónia dos Prémios Laureus, 'os Óscares do desporto'.

Autor: Lusa