As eliminatórias dos 200 metros estão previstas para apenas duas horas antes da final dos 400, a 8 de agosto."Mesmo que o programa não mude, quero tentar a minha sorte. Tenho a sensação de já ter alcançado tanta coisa nos 400 metros que quero diversificar", disse o atleta à agência de notícias sul-africana EyeWitness News, citada pela AFP. "Se o meu desempenho melhorar e eu ganhar mais confiança, posso conseguir tempos incríveis", acrescentou.Wayde van Niekerk, de 24 anos, foi o primeiro atleta a correr 400 metros em menos de 44 segundos, 200 metros em menos de 20 segundos e 100 metros em menos de 10 segundos.O sul-africano sagrou-se campeão olímpico dos 400 metros e fixou o recorde do mundo em 43,03 segundos na final dos Jogos Rio2016 e, se competir nos 200 metros em Londres, vai defrontar Usain Bolt, campeão olímpico, mundial e recordista do mundo do duplo hectómetro (19,19 segundos).