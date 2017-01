Vanessa Fernandes vai filiar-se em breve na Federação de Triatlo de Portugal para fazer a primeira prova na modalidade que lhe deu a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, após um longo afastamento.

Aos 31 anos, a atleta do Benfica sente que é chegada a altura de querer voltar a viver fortes emoções no triatlo. A seguir aos Jogos no Rio de Janeiro, onde foi suplente na maratona, Vanessa ‘descobriu’ que o seu futuro na alta competição poderia voltar a ser no triatlo, onde tem mais possibilidades de se afirmar a nível mundial.

Embora o triatlo seja uma modalidade que requer muito volume de trabalho, repartido por 3 modalidades (natação, ciclismo e atletismo), Vanessa está fortemente motivada para regressar à sua modalidade de eleição, onde foi líder mundial, detendo um recorde de 20 vitórias em provas da Taça do Mundo, para lá de uma série de títulos importantes. A mudança de treinador, passando a estar integrada no grupo de Lino Barruncho, também ajudou Vanessa , agora a resisdir em Cascais, a assentar ideias. Record sabe que a atleta tem cumprido com as exigências do treino, mas que olha para o futuro com bastante otimismo. Isto sem qualquer prejuízo de continuar a representar o Benfica nas provas de corta-mato, onde tem sido útil. É que no triatlo pode voltar aos Jogos Olímpicos e ter sucesso. Benfica apoia Nos últimos tempos, Vanessa tem-se dedicado ao corta-mato e a futura presença em competições de triatlo não está a preocupar os dirigentes do Benfica, que compreendem os argumentos da atleta. O apoio do Benfica, aliás, tem sido determinante para o regresso de Vanessa.

Autores: Luís Avelãs e Norberto Santos