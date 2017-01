Dois dias depois de a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) ter dado parecer positivo ao Sporting à transferência de cinco atletas do Benfica rumo a Alvalade, Vicente Moura, vice-presidente para as modalidades dos leões, espera que as águias não recorram da decisão, intenção queadiantou ontem. O dirigente sublinha que é necessário ter ‘fairplay’ e dá o nome de Rui Silva, atleta que esta época trocou Alvalade pela Luz, como exemplo.Após ter admitido que a decisão da FPA relativa às transferências de Nélson Évora, Hélio Gomes, Marcos Caldeira, Tiago Aperta e Rasul Dabo não surpreende, dado que o departamento jurídico dos leões "fez o trabalho como deve ser", Vicente Moura relembra a saída de Rui Silva."Tivemos um caso semelhante, o Rui Silva, atleta que esteve connosco durante duas décadas, e que resolveu passar para o Benfica. Fizemos a nossa proposta, ele não aceitou e foi. Não houve nenhum drama. Como responsável pelo pavilhão, posso adiantar que vamos ter um hall da fama, onde vão estar diversas grandes figuras da história do Sporting. O Rui Silva vai lá estar, já escolhi a sua estrela. Não o vamos apagar da nossa história", revela Vicente Moura, em exclusivo aà margem da apresentação do novo livro de Fernando Fernandes, no Museu Sporting."A isto chama-se 'fairplay'. Quando o contrato termina, as pessoas são livres de escolher o seu destino. Ninguém tem a obrigação de estar no clube se não tiver vontade". acrescenta, referindo que o Benfica, "que também é um grande clube", deve "pensar bem que no que vai fazer"."Têm de ter em consideração que podem prejudicar a época dos atletas. Se o fizerem, muitas pessoas ligadas ao atletismo e ao desporto certamente não vão gostar", avisa.

Autor: Ricardo Granada