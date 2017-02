Continuar a ler

Kipsang, de 34 anos, queria aproveitar o percurso favorável para recuperar a melhor marca mundial, agora na posse do seu compatriota Dennis Kimetto (2:02.57), mas, depois de um início rápido, baixou o ritmo nos últimos 10 quilómetros.



Em femininos, a vitória foi também para uma queniana, Sarah Chepchirchir, que conseguiu o seu melhor registo, com 2:19.47, tornando-se a primeira mulher a correr abaixo de 2:20 em Tóquio. Kipsang, de 34 anos, queria aproveitar o percurso favorável para recuperar a melhor marca mundial, agora na posse do seu compatriota Dennis Kimetto (2:02.57), mas, depois de um início rápido, baixou o ritmo nos últimos 10 quilómetros.Em femininos, a vitória foi também para uma queniana, Sarah Chepchirchir, que conseguiu o seu melhor registo, com 2:19.47, tornando-se a primeira mulher a correr abaixo de 2:20 em Tóquio.

O queniano Wilson Kipsang, antigo recordista mundial da maratona, venceu este domingo a maratona de Tóquio e estabeleceu a melhor marca da prova japonesa, correndo em 2:03.58 num percurso mais plano do que o habitual.Medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres'2012, Kipsang junta o resultado de Tóquio à lista de grandes maratonas no seu palmarés, após a de Berlim em 2013, em que estabeleceu o recorde do mundo entretanto quebrado (2:03.23), Londres em 2012 e 2014 e Nova Iorque em 2014.