Embora seja o melhor tempo conseguido numa prova disputada no Japão, está praticamente um minuto abaixo do recorde do mundo conseguido pelo também queniano, Dennis Kipruto Kimetto, que completou em 2014 a maratona de Berlim em 2:02:57.



De qualquer forma, é o melhor tempo em solo japonês desde que o etíope Tsegaye Kebede ganhou a maratona de Fukuoka em 2009 com o tempo de 2:05:18 em 2009.



Os também quenianos Gideon Kipketer e Dickson Chumba terminaram hoje em segundo e terceiro lugar com os tempos de 2:05:51 e 2:06:25, respetivamente.



O queniano Wilson Kipsang venceu este domingo a maratona de Tóquio, ainda que com um tempo que o deixou longe do recorde do mundo, numa prova em que dois dos seus compatriotas, Gideon Kipketer e Dickson Chumba, completaram o pódio.Kipsang, ex-recordista do mundo e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Londres'2012, fez a prova em 2 horas 3 minutos e 58 segundos.

Autor: Lusa