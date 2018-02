O Parque das Nações é palco amanhã da etapa europeia da World Marathon Challenge, que traz à capital 54 ultramaratonistas de 11 nacionalidades. A etapa europeia foi transferida de Madrid para Lisboa por iniciativa de João Bandeira Santos em conjunto com a Câmara Municipal de Lisboa e a Associação Correr Lisboa, depois de em junho de 2017 João Bandeira Santos ter sido o primeiro e até agora único português a ter corrido maratonas nos sete continentes e Polo Norte e ser o 101º a nível mundial a entrar no restrito clube de atletas com este palmarés no ‘Marathon Grand Slam Club’.

A World Marathon Challenge é uma prova extrema que consiste em realizar sete maratonas, em sete continentes, em sete dias consecutivos, ou seja, em 168 horas. Este ano, o evento começou na Antártida, a 30 janeiro, passou por África (Cidade do Cabo), no dia seguinte, foi à Austrália (Perth), hoje estará na Ásia (Dubai), para chegar amanhã à Europa (Lisboa), seguindo depois para a América do Sul (Cartagena), para terminar segunda-feira na América do Norte (Miami).

