O técnico terá perdido a confiança dos seus dirigentes ao 'sentar' a estrela da equipa, o poste espanhol Marc Gasol, com quem tinha conflitos, no quarto período do jogo com os Brooklyn Nets, que o conjunto de Memphis perdeu por 98-88.Fizdale, que será substituído provisoriamente pelo adjunto J.B. Bickerstaff e tinha contrato até ao final da época 2018/19, com opção para mais uma, conduziu os Grizzlies aos 'play-offs' em 2016/17, caindo na primeira ronda face aos San Antonio Spurs.Os Grizzlies, que somam sete vitórias e 12 derrotas, são a segunda equipa da NBA a mudar de treinador em 2017/18, depois dos Phoenix Suns, que despediram Earl Watson após três encontros.A notícia foi acolhida com surpresa na NBA, com alguns jogadores, como LeBron James e Dwyane Wade, dos Cleveland Cavaliers, a mostrarem-se espantados, tal com o treinador dos Golden State Warriors, Steve Kerr.