O Benfica voltou aos triunfos na Liga Portuguesa de Basquetebol, ao bater a Sampaense por 73-59, em partida da 19.ª jornada da prova. Depois do desaire de ontem com a Oliveirense, as águias foram até São Paio de Gramaços e, apesar do mau início de partida, conseguiram dar a volta ao acontecimento.Damian Hollis esteve novamente em evidência nos encarnados, com 14 pontos e 7 ressaltos. Do lado dos anfitriões, Kenneti Mendes terminou com 14 pontos e 11 ressaltos. Ainda este domingo, FC Porto e Oliveirense, as duas equipas à frente do Benfica no arranque para esta ronda, vão disputar os respetivos encontros.