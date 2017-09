Continuar a ler

Os Knicks vão doar 100 mil dólares (cerca de 84 mil euros) à causa do basquetebolista de 33 anos em Porto Rico, onde tem apoiado os esforços de recuperação após a passagem de vários furacões."Do primeiro dia que te conheci [Nova Iorque], sabia que estávamos destinados a ficar juntos", escreveu o atleta, através de uma publicação nas redes sociais, onde agradeceu ao clube, aos adeptos e à cidade pelo apoio ao longo de seis anos, depois de ter assinado em 2011.Ao longo da carreira, Anthony venceu três medalhas de ouro em Jogos Olímpicos e uma de bronze, ao serviço dos Estados Unidos, e foi escolhido por dez vezes para a equipa 'all star' da NBA, tendo estabelecido em 2014 o recorde dos Knicks para mais pontos num jogo, com 62.