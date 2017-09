Um triplo do base norte-americano Jesse Sanders ditou hoje a vitória do Benfica na deslocação a Kapfenberg por 75-72, em jogo da primeira mão da primeira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de basquetebol.Com este triunfo, 'águias' partem com uma vantagem de três pontos sobre os Bulls austríacos para o jogo da segunda mão, que se realiza na Luz já na quinta-feira, pelas 21:00.