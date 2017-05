Continuar a ler

A controversa lei, criticada por artistas, empresas e instituições desportivas, foi alterada em março, mas o novo texto também recebeu críticas pelos militantes LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Transgêneros).



"As recentes alterações eliminaram os aspetos mais graves da lei. O desporto mostrou no passado que pode mudar as atitudes em questões sociais importantes. Pensamos que organizar o All Star Game em Charlotte perpetuará essa tradição", disse o presidente da NBA, Adam Silver.



Em 2018, o All Star Game vai realizar-se em Los Angeles, na Califórnia. A controversa lei, criticada por artistas, empresas e instituições desportivas, foi alterada em março, mas o novo texto também recebeu críticas pelos militantes LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Transgêneros)."As recentes alterações eliminaram os aspetos mais graves da lei. O desporto mostrou no passado que pode mudar as atitudes em questões sociais importantes. Pensamos que organizar o All Star Game em Charlotte perpetuará essa tradição", disse o presidente da NBA, Adam Silver.Em 2018, o All Star Game vai realizar-se em Los Angeles, na Califórnia.

A edição 2019 do All Star Game da NBA, o jogo anual entre as principais estrelas da competição, vai realizar-se em Charlotte, anunciou esta quarta-feira a NBA. A 68.ª edição do encontro que coloca frente a frente os melhores jogadores das Conferências Este e Oeste realiza-se a 17 de fevereiro de 2019.Em 2016, a NBA retirou o All Star Game a Charlotte, entregando-o a nova Orleães, devido à adoção de uma lei (HB2) no estado da Carolina do Norte que impunha, nos estabelecimentos públicos, a utilização dos vestiários e dos W.C. segundo o sexo que figurava no ato de nascimento e não segundo a identidade sexual com que a pessoa se identificava.

Autor: Lusa