O base dos Oklahoma City Thunder, Russell Westbrook, que tem sido um dos melhores jogadores da época, viu-se 'excluído' pelos adeptos do cinco inicial que alinhará pela Conferência Oeste no jogo All Star da NBA, marcado para 19 de fevereiro, na votação online realizada.Esta notícia tem causado estranheza a comentadores, treinadores e até aos próprios fãs de basquetebol. No lugar do explosivo jogador foram escolhidos Stephen Curry (Golden State Warriors), MVP da temporada passada, e James Harden (Houston Rockets), que tem feito a melhor época da carreira.O base dos Thunder tem um registo impressionante esta temporada, tendo já alcançado a marca recorde de. Números que servem para aumentar ainda mais o choque pela não inclusão de início no jogo de estrelas da NBA.