O grego ultrapassou mesmo um recorde do mítico Kareem-Abdul-Jabbar, que era o melhor marcador dos Bucks ao fim de cinco encontros, na altura com 166.Contudo, a exibição de Antetokounmpo não foi suficiente para evitar a derrota dos Bucks, no regresso da equipa à UW-Milwaukee Panther Arena, também conhecida como MECCA, casa da franquia entre 1968 a 1988.No conjunto de Boston estiveram em destaque Al Horford (27 pontos e nove ressaltos) e Kyrie Irving (24 pontos e sete assistências).No regresso a Sacramento, onde jogou várias temporadas, DeMarcus Cousins conduziu os New Orleans Pelicans ao triunfo sobre os Kings, por 114-106, com 41 pontos e 23 ressaltos.Um triplo de Blake Griffin no último segundo permitiu aos Los Angeles Clippers vencer fora os Portland Trail Blazers, por 104-103, com os californianos a manterem-se como uma das duas equipas invictas na NBA, juntamente com os San Antonio Spurs.