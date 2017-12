"Fiquei muito surpreendido com a dimensão do Benficaa porque costumamos ouvir falar mais de clubes como Barcelona e Real Madrid, mas o Benfica é como esses dois em termos de dimensão, adeptos e condições. Quando cheguei e vi tudo isso, disse aos treinadores que tínhamos de tentar fazer do basquetebol do Benfica tão bom quanto o de Real e Barça. Essa é uma das motivações aqui. Quem tem uma equipa de futebol da dimensão do Benfica, merece ter uma de basquetebol com a mesma expressão", confessou-nos o americano.



Pode ler a entrevista completa na edição deste domingo de Record.

Antwayne Robinson tem 33 anos chegou ao Benfica no início desta temporada para cumprir a sua 12.ª época na Europa. O norte-americano, que esteve à porta da NBA no início da sua carreira, deu uma entrevista exclusiva aonde conta fala da dimensão do Benfica, da qualidade do basquetebol português, da experiência na Europa e até da amizade com Kevin Durant.

Autor: José Morgado