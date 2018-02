Antywane Robinson, uma das principais figuras do basquetebol do Benfica durante esta temporada, está de saída para a Turquia. O extremo-poste norte-americano de 33 anos recebeu uma proposta irrecusável do Büyükçekmece, um clube da 2ª divisão turca onde já havia atuado em 2015/16 e deixou a Luz numa época em que já havia conquistado 2 títulos: a Supertaça e a Taça Hugo dos Santos."A minha antiga equipa da Turquia fez-me uma proposta que financeiramente é uma grande oportunidade para mim e para a minha família. São chances que não aparecem muitas vezes", confessou Robinson a, antes de admitir que a experiência na Luz foi uma das melhores da sua carreira. "Quero agradecer à equipa técnica e à direção que acreditaram que eu poderia ser útil a um dos emblemas mais importantes da Europa. A minha experiência aqui foi inesquecível e vou lembrar sempre a forma como eu, a minha mulher e os meus filhos fomos recebidos pelos adeptos e por toda a gente".Em conversa com o nosso jornal, Robinson confessou ainda o desejo de voltar... já na próxima temporada. "Custa-me muito deixar este grupo a meio da época e para mim isto não é um adeus, mas um até já. Quero muito voltar para o ano e espero que isso possa acontecer já na próxima temporada. Quero muito que toda a gente saiba o quão difícil é para mim ir embora, porque não era o meu desejo", assegurou-nos.

Autor: José Morgado