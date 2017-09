O Barcelona anunciou esta terça-feira a renovação de contrato com Juan Carlos Navarro por... 10 temporadas. Uma duração já de si invulgar, ainda para mais quando falamos num basquetebolista de 37 anos.Recentemente medalha de bronze no Eurobasket, o extremo ficará pelo menos mais esta época no Palau Sant Jordi na condição de jogador. Depois, no final de 2017/18, se verá se continua em campo ou inserido na estrutura para a modalidade.